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Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры Печать
17.06.2017 12:59

Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры

Техническое обследование показало отсутствие рисков дальнейшего обрушения дома по адресу ул. Панферова в Красноармейском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в доме была проведена экспертиза, которая подтвердила отсутствие дальнейших обрушений.

Чтобы жители смогли вернуться, в доме укрепили балки чердачного перекрытия и отремонтировали потолок и лестничный пролет.

Администрация города обещает, что на следующей неделе в доме начнутся работы по дополнительному укреплению помещений общего пользования - коридоров, кухни и санузлов.

Напомним, что 13 июня ночью в двухэтажном одноподъездном кирпичном доме улице Панферова в Красноармейском районе рухнул лестничный пролет вместе с частью кровли.

По словам главы администрации Красноармейского района Антона Конина, причиной обрушения стали нарушения при строительстве крепежного элемента несущей балки перекрытия. Ситуацию усугубило постоянное намокание несущих конструкций из-за течи в кровле, вследствие чего балки начали гнить.

В настоящее время жители вернулись в свои дома, где останутся до начала процедуры расселения. Отметим, что дом был признан аварийным в 2016 году. Его включили в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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