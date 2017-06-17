Жителей разрушенного дома на улице Панферова вернули в квартиры

Техническое обследование показало отсутствие рисков дальнейшего обрушения дома по адресу ул. Панферова в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в доме была проведена экспертиза, которая подтвердила отсутствие дальнейших обрушений. Чтобы жители смогли вернуться, в доме укрепили балки чердачного перекрытия и отремонтировали потолок и лестничный пролет. Администрация города обещает, что на следующей неделе в доме начнутся работы по дополнительному укреплению помещений общего пользования - коридоров, кухни и санузлов. Напомним, что 13 июня ночью в двухэтажном одноподъездном кирпичном доме улице Панферова в Красноармейском районе рухнул лестничный пролет вместе с частью кровли. По словам главы администрации Красноармейского района Антона Конина, причиной обрушения стали нарушения при строительстве крепежного элемента несущей балки перекрытия. Ситуацию усугубило постоянное намокание несущих конструкций из-за течи в кровле, вследствие чего балки начали гнить. В настоящее время жители вернулись в свои дома, где останутся до начала процедуры расселения. Отметим, что дом был признан аварийным в 2016 году. Его включили в муниципальную программу «Жилище» на 2016-2020 годы. Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда Следующая >