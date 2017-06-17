В Волгограде удлинили автобусный маршрут №44

С понедельника автобусы №44 будут ходить от дачного поселка Кировец до поселка Авиагородок. 19 июня по просьбам жителей Кировского района изменится схема движения автобусного маршрута №44. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, маршрут объединит две линии: №44 «Дачи «Кировец» - «Химзавод» и №49 «Авиагородок» - «Руднева». По словам администрации, это поможет увеличить количество транспорта и уменьшить время его ожидания в 1,5 раза. Теперь автобус №44 будет захватывать следующие остановки: «Химгородок», «Детский комбинат», «25-ая школа», «Улица Библиотечная», «Угол парка», «Ул. Лавровая». Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда Следующая >