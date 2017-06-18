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|МУП «Метроэлектротранс» и ПАТП-7 берут многомиллионные кредиты
|18.06.2017 10:22
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие заявки были размещены накануне на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенной документации, МУП «Метроэлектротранс» планирует открыть две кредитные линии за 152 миллиона рублей.
Сумма первой составляет 250 миллионов рублей, которая будет доступна предприятию в течение года. Лимит второй кредитной линии составит 344 миллионов рублей на 2 года.
Взять кредиты «Метроэлектротранс» планирует на повышение эффективности обслуживания населения экологически чистым общественным транспортом.
Процентная ставка для кредита будет установлена после заключения контракта, но ее размер не должен превышать 16,3 процентов годовых.
Аналогичная заявка появилась на госзакупках и от волгоградского ПАТП-7.
За 9,9 миллионов рублей транспортное предприятие хочет на год открыть кредитную линию в размере 60 миллионов рублей.
В технической документации к закупке указано, что кредит нужен компании для мероприятий по обслуживанию и эксплуатации автобусов, работающих на компримированном газе.
Кредиторы для двух предприятий будут определены 10 июля.
Юлия Соболева
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