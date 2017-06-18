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|Телеведущая Лариса Вербицкая научила волгоградцев ходить с палками
|18.06.2017 19:43
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18 июня в Волгограде при поддержке Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) и бренда «Вольтарен Эмульгель 12 часов» прошел фестиваль «Свобода движения». Ранее этот фестиваль уже приняли Москва, Санкт-Петербург, Казань и Новосибирск.
На центральной набережной города собрались любители скандинавской ходьбы и новички, желающие освоить эту технику фитнеса.
Для гостей мероприятия прошел мастер-класс, на котором специалисты дали базовые знания о скандинавской ходьбе. Применить навыки горожане смогли сразу после обучения на пробной прогулке.
Также на мероприятии провели для волгоградцев занятие по китайской оздоровительной гимнастике цигун.
Главным событием стало соревнование в скандинавской ходьбе на дистанции 4 километра. Трассу для состязания открыла звезда российского телеэфира Лариса Вербицкая.
В конце фестиваля победители в разных возрастных категориях получили медали и призы.
Наша справка:
Скандинавская ходьба – вид физической активности, который показан людям с заболеваниями сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Она сопряжена со значительно меньшей нагрузкой на суставы, чем обычная ходьба, бег и многие виды спорта.
Юлия Соболева
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