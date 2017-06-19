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С 20 июня в трех районах Волгограда отключат горячую воду Печать
19.06.2017 10:07

С 20 июня в трех районах Волгограда отключат горячую воду

На этой неделе три района города-героя останутся без горячего водоснабжения.

Приготовить тазики и ковшики на этой неделе придется некоторым волгоградцам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», из-за ремонта сетей подача ГВС будет прекращена в трех районах города.

В Ворошиловском районе 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам:

Ул. Циолковского, 2
Ул. Калинина, 11
Детский сад № 280

С 20 июня по 3 июля 2017 года отключат:

Ул. Ардатовская, 16
Ул. Елисеева, 5, 8, 9, 10, 15, 15а, 15б, 17, 17А, 19
Ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 67, 71а, 73
Ул. Новоузенская, 2, 2А, 4, 4А, 6, 6а, 8, 10
Ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

В Тракторозаводском районе с 20 июня по 3 июля 2017 года отключения ожидаются:

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
ул. Кастерина, 2, 4, 6
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Мясникова, 2, 8, 16
ул. Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
ул. Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Детские сады: № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 376, 372, 387, 391
Медицинские учреждения: поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматологическая поликлиника №3
Школы: № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3

В Дзержинском районе с 20 июня по 3 июля 2017 года греть воду в чайнике придется тем, кто живет в пос. Аэропорт, 18, 19, 20 и 21.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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