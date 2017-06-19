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|С 20 июня в трех районах Волгограда отключат горячую воду
|19.06.2017 10:07
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Приготовить тазики и ковшики на этой неделе придется некоторым волгоградцам.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», из-за ремонта сетей подача ГВС будет прекращена в трех районах города.
В Ворошиловском районе 20 июня горячей воды не будет по следующим адресам:
Ул. Циолковского, 2
С 20 июня по 3 июля 2017 года отключат:
Ул. Ардатовская, 16
В Тракторозаводском районе с 20 июня по 3 июля 2017 года отключения ожидаются:
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
В Дзержинском районе с 20 июня по 3 июля 2017 года греть воду в чайнике придется тем, кто живет в пос. Аэропорт, 18, 19, 20 и 21.
Юлия Соболева
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