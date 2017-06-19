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Волгоградцы больше не смогут передавать посылки автобусом Печать
19.06.2017 10:13

Волгоградцы больше не смогут передавать посылки автобусом

Волгоградские законодатели решили усилить меры безопасности на транспорте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, за провоз не принадлежащих пассажирам грузов в рейсовых межмуниципальных автобусах транспортные предприятия будут лишать лицензии на осуществление перевозок. Соответствующий законопроект уже поддержал комитет Волгоградской областной Думы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству.

Принять такую меру предложил прокурор Волгоградской области из соображения безопасности. Органы прокуратуры считают, что таким образом могут перевозиться предметы и вещества, запрещенные либо ограниченные в обороте (взрывчатые вещества, оружие, наркотические вещества и т.п.).

Депутатов убедили доводы представителей правоохранительных органов. Проект был рекомендован Волгоградской областной Думе к принятию в двух чтениях.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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