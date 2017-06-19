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В Волгограде появятся новые пассажирские поезда с видеонаблюдением Печать
19.06.2017 11:27

В Волгограде появятся новые пассажирские поезда с видеонаблюдением

Представители РЖД уверяют, что стоимость билетов не поднимется.

Как сообщает "СоцИнформБюро", накануне в Саратове состоялась презентация новых пассажирских вагонов, оснащенных экологически-чистыми биотуалетами, кондиционерами и системами видеонаблюдения. В каждом купе вагона установлены электрические розетки 220 В и разъемы USB. В купе проводника установлено сигнальное устройство системы безопасности и связи, а также переговорное оборудование для связи обслуживающего персонала со штабным вагоном. Безопасность пассажиров обеспечивает пожарная сигнализация и система пожаротушения.

РЖД заключили контракт на покупку 338 плацкартных вагонов с видеонаблюдением уже в этом году. Более 60 из них будут курсировать в Волгоградской, Саратовской и Астраханской областях. В настоящее время 43 новых вагона уже поступили на Приволжскую железную дорогу, остальные 22 вагона введут в эксплуатацию до конца 2017 года. Поставщиком новых вагонов является Тверской вагоностроительный завод.

Новые поезда начнут курсировать уже этим летом на южном направлении и в сообщении с Санкт-Петербургом и Москвой.

Надира Коннова
ФОТО: пресс-служба ПривЖД

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