В Волгограде благоустроят дворы в двух районах

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу администрацию Волгограда, обновления ждут дворовые территории домов №№59,61 по ул. Штеменко и № 14,14а, 16,18 и 20 по ул. Поддубного в Краснооктябрьском районе, а также домов 19а, 19б по ул. им. Константина Симонова и домов 74 и 76 по Бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе.

- Так, во дворе дома по ул. Симонова, 19б в Дзержинском районе обновят 6,3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия проезда и тротуаров, установят порядка двух тысяч метров бордюров и 450 метров ограждения между зеленой зоной и дорогой. Двор будут освещать 28 новых светильников. На площадке появятся новые игровые аттракционы, в том числе и уличные тренажеры, - прокомментировали в мэрии.

Напомним, ряд регионов РФ получил дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгограду выделены порядка 440 миллионов рублей из федерального бюджета и 10 миллионов из бюджета города.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда