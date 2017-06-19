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|В Волгограде благоустроят дворы в двух районах
|19.06.2017 11:58
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу администрацию Волгограда, обновления ждут дворовые территории домов №№59,61 по ул. Штеменко и № 14,14а, 16,18 и 20 по ул. Поддубного в Краснооктябрьском районе, а также домов 19а, 19б по ул. им. Константина Симонова и домов 74 и 76 по Бульвару 30-летия Победы в Дзержинском районе.
- Так, во дворе дома по ул. Симонова, 19б в Дзержинском районе обновят 6,3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия проезда и тротуаров, установят порядка двух тысяч метров бордюров и 450 метров ограждения между зеленой зоной и дорогой. Двор будут освещать 28 новых светильников. На площадке появятся новые игровые аттракционы, в том числе и уличные тренажеры, - прокомментировали в мэрии.
Напомним, ряд регионов РФ получил дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгограду выделены порядка 440 миллионов рублей из федерального бюджета и 10 миллионов из бюджета города.
Надира Коннова
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