В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
Особа царских кровей пришла в администрацию Дзержинского района Волгограда и предъявила свои права н....
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
Бывший глава Волгограда Роман Гребенников дал показания правоохранительным органам по факту покушени....
|Депутаты облдумы направили губернатору проект антитабачного закона
|19.06.2017 12:20
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областной думы, законопроект об охране здоровья граждан от табачного дыма на территории региона получил положительное заключение госаппарата Думы и контрольно-счетной палаты.
На данный момент проект закона направлен на рассмотрение губернатору, в надзорные органы и Общественную палату региона.
Напомним, что депутаты планируют ввести запрет на курение в местах проведения массовых мероприятий, в парках, на остановках, возле зданий администраций и торговых центров.
Кроме этого, запрет будет распространяться на курение в подъездах многоквартирных домов, помещениях коммунальных квартир и общежитий.
В пояснительной записке к проекту закона указано, что потребление табака является причиной смерти во всем мире. В России ежегодно от курения погибают 350 тысяч до 500 тысяч граждан.
Отметим, что подобный запрет действует на территории 17 регионов нашей страны. Срок вступления в силу предлагается установить с 01 января 2018 года.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
12:35
В Волгограде мошенники похитили у пенсионеров более 140 тысяч рублей
-
12:20
Депутаты облдумы направили губернатору проект антитабачного закона
-
11:58
В Волгограде благоустроят дворы в двух районах
-
11:27
В Волгограде появятся новые пассажирские поезда с видеонаблюдением
-
11:09
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
11:04
В Волгограде полиция ищет угнанные Ниву и Газель
-
10:24
В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок
-
10:13
Волгоградцы больше не смогут передавать посылки автобусом
-
10:07
С 20 июня в трех районах Волгограда отключат горячую воду
-
09:39
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
09:30
Беглый губернатор "засветился" в рекламе
-
09:06
Владимир Путин уволил ряд глав региональных управлений СК, МВД и ФСИН
-
18.06.2017 21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
18.06.2017 20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
Самое читаемое
-
11:09
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
11:04
В Волгограде полиция ищет угнанные Ниву и Газель
-
10:24
В Советском районе неудачный обгон стал причиной смерти двух пассажирок
-
09:39
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
18.06.2017 21:21
СК возбудил дело по факту ранения полицейского под Волгоградом
-
18.06.2017 20:15
В Камышине преступники ранили в голову инспектора ДПС
-
18.06.2017 16:31
Пожар в бане чуть не погубил волгоградца
Последние комментарии
-
В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
-
Своих дорожников кинули зато иногородним зеленый свет и брак потом будут за гроши переделывать ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
В Волгограде полиция оцепила ТРЦ "Европа Сити Молл"
-
Кто то насрал в коробку и поставил говно около магаза, а менты обгадились ))) У нас в Таганроге ... >>
-
-
В Волгограде с 1 июля произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги
-
Ну что ж, голос Молотова они услышат, я надеюсь... Адреса оккупационных властей известны... >>
-
-
Романа Гребенникова допросили по поводу покушения на губернатора
-
Бред какой то, год ищут и найти не могут, наверно и не было нинедопустимое содержимое поджога, бухали ... >>
-