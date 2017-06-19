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Депутаты облдумы направили губернатору проект антитабачного закона Печать
19.06.2017 12:20

Депутаты облдумы направили губернатору проект антитабачного закона

В Волгоградской областной думе продолжается работа над законом о запрете курения в парках и подъездах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе областной думы, законопроект об охране здоровья граждан от табачного дыма на территории региона получил положительное заключение госаппарата Думы и контрольно-счетной палаты.

На данный момент проект закона направлен на рассмотрение губернатору, в надзорные органы и Общественную палату региона.

Напомним, что депутаты планируют ввести запрет на курение в местах проведения массовых мероприятий, в парках, на остановках, возле зданий администраций и торговых центров.

Кроме этого, запрет будет распространяться на курение в подъездах многоквартирных домов, помещениях коммунальных квартир и общежитий.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что потребление табака является причиной смерти во всем мире. В России ежегодно от курения погибают 350 тысяч до 500 тысяч граждан.

Отметим, что подобный запрет действует на территории 17 регионов нашей страны. Срок вступления в силу предлагается установить с 01 января 2018 года.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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