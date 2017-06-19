Путин внес изменения в Трудовой кодекс России

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на официальный сайт Кремля, изменения коснулись статей 93, 101, 108, а также 152 и 153 Кодекса. В документе уточняется порядок установления неполного рабочего дня и предоставление работнику возможности сделать перерыв на отдых.

Согласно новым правилам, для работника, который трудится на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем.

Закон был разработан в прошлом году Министерством труда и социальной защиты РФ, принят Госдумой 7 июня и одобрен Совфедом 14 июня этого года.

Надира Коннова