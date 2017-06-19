В Волгограде состоялся концерт в поддержку жильцов пострадавшего дома

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, сцену и зрительные ряды установили на площадке прямо перед разрушенным подъездом. Перед зрителями, среди которых были и жильцы пострадавшего дома, выступили творческие местные коллективы: ансамбли «Станица», «Благовест», «Царица», детский ансамбль «Улыбка», солисты «Волгоградконцерта» и Волгоградского государственного театра «Царицынская опера». Среди участников благотворительного концерта была и одна из жительниц разрушенной многоэтажки.

Пришедшие на концерт зрители делали пожертвования в помощь семьям, которые сейчас нуждаются в поддержке.

Работа по оказанию помощи жителям многоэтажки на Уверситетском проспекте, 60 продолжается. 42 семьи уже получили жилищные сертификаты, 35 из них определились с выбором новых квартир. Сейчас в гостиницах остаются 29 пострадавших, три семьи сняли временное жилье, воспользовавшись компенсацией за его аренду.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Волгоградской областной Думы