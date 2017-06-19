ОАО ЕДКММ
Волгоградцы теперь могут высказаться по поводу транспорта даже ночью Печать
19.06.2017 14:17

Волгоградцы теперь могут высказаться по вопросам транспорта даже ночью

Волгоградцы теперь могут обращаться на горлинию по вопросам общественного транспорта круглосуточно.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь для горожан круглосуточно доступен дополнительный многоканальный телефон горлинии по вопросам работы общественного транспорта 96-51-51. Обращение можно оставить теперь и в позднее вечернее и ночное время, а также по выходным дням на автоответчик.

- Все записи операторы городского центра управления пассажирскими перевозками зафиксируют и передадут в профильный комитет мэрии Волгограда для рассмотрения и принятия решений, - прокомментировали в ведомстве.

Телефон горлинии 23-31-60, где волгоградцы могут получить исчерпывающую информацию о работе автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, продолжает свою работу в прежнем режиме по будням с 8:00 до 20:00. По этому же номеру можно оставить предложения по усовершенствованию маршрутов и учреждению новых остановочных пунктов, а также жалобы на нарушения в деятельности общественного транспорта.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru