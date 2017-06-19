Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь для горожан круглосуточно доступен дополнительный многоканальный телефон горлинии по вопросам работы общественного транспорта 96-51-51. Обращение можно оставить теперь и в позднее вечернее и ночное время, а также по выходным дням на автоответчик.

- Все записи операторы городского центра управления пассажирскими перевозками зафиксируют и передадут в профильный комитет мэрии Волгограда для рассмотрения и принятия решений, - прокомментировали в ведомстве.

Телефон горлинии 23-31-60, где волгоградцы могут получить исчерпывающую информацию о работе автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси, продолжает свою работу в прежнем режиме по будням с 8:00 до 20:00. По этому же номеру можно оставить предложения по усовершенствованию маршрутов и учреждению новых остановочных пунктов, а также жалобы на нарушения в деятельности общественного транспорта.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда