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В выходные волгоградцы отметят День молодежи Печать
20.06.2017 09:30

В выходные волгоградцы отметят День молодежи

Для жителей и гостей города с 23 по 25 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, основные мероприятия пройдут в эти выходные на центральной набережной.

В субботу, 24 июня, на Верхней террасе набережной 62-й Армии в 14:00 начнется танцевальный батл «Volga VIBES». Лучшие танцоры примут участие в ежегодном танцевальном чемпионате по брейк-дансу «Yalta Summer Jam».

С 17:00 волгоградцев ждет фестиваль «Молодежь на Волге», который подготовили ребята из Волгоградского института бизнеса. Здесь пройдут концертная программа, мастер-классы по изготовлению коктейлей, а также выставка товаров местных производителей, розыгрыши призов, интерактивные площадки и многое другое.

В воскресенье, 25 июня, с 15:00 на Верхней террасе набережной начнет свою работу интерактивное пространство «Навстречу фестивалю молодежи», где каждый сможет найти себе занятие по интересам: будь то культура, спорт или наука.

В это же время будет дан старт традиционного городского фестиваля «Музыкальный Джем». Для волгоградцев и гостей выступят талантливые вокалисты и исполнители, пройдут турниры по игре «Что? Где? Когда?», «Умный пикник» и по воркауту.

В 17:00 на Нижней террасе состоится концерт с участием молодых вокалистов и танцоров города. Кроме того, ожидается выступление популярной российской певицы Юлианны Карауловой.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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