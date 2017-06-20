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Волгоградка стала лучшей на Национальном чемпионате WorldSkills в Гонконге Печать
20.06.2017 09:59

Волгоградка стала лучшей на Национальном чемпионате WorldSkills в Гонконге

Валерия Балванова заняла первое место в компетенции «Малярные и декоративные работы».

В Китае завершилось соревнование по профессиональному мастерству WorldSkills, в котором приняла участие студентка Волгоградского строительного техникума Валерия Балванова.

Девушка покорила жюри своим профессионализмом, за что была удостоена золотой медали.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, в октябре 2017 года девушка сможет проявить себя на чемпионате мира в Абу-Даби.

Напомним, что Валерия является победительницей регионального и национального чемпионатов WorldSkills в России.

Отстаивать честь своей страны девушка также ездила в Швецию на чемпионат EuroSkills 2016. Тогда ИА «СоцИнформБюро» Валерия рассказала, что планирует покорить мировой чемпионат.

- До чемпионата Европы я не совсем понимала, что буду делать дальше, но сейчас знаю, что точно должна показать достойный результат на чемпионате мира, - сообщила волгоградка.

Для справки:

WorldSkills – это самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 22 лет, которые способствуют развитию профессионального образования и продвижению престижа многих профессий.

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