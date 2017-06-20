В Волгограде и Волжском построят три детских сада

Средства на постройку новых объектов Волгоград и Волжский получат из федеральной казны.

Соответствующее соглашение было подписано между Минстроем России и администрацией Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБро» в пресс-службе Волгоградской областной думы, новые детские сады будут построены в жилых кварталах «Санаторный» в Кировском районе и «Долина» в Советском районе. Первый из них примет 260 детей, а второй – 245.

Напомним, что в ЖК «Долина» за 107 миллионов будет построена автомобильная дорога от улицы им. Джабаева до улицы им. Маршала Василевского.

В Волжском новое дошкольное учреждение на 240 мест получить жилой массив «Радужный». Еще там обустроят тротуары и проезды.

Федеральная поддержка была оказана региону в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В этом году Волгоградской области выделено 570 миллионов рублей.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградская областная дума