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|В Волгограде и Волжском построят три детских сада
|20.06.2017 10:57
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Средства на постройку новых объектов Волгоград и Волжский получат из федеральной казны.
Соответствующее соглашение было подписано между Минстроем России и администрацией Волгоградской области.
Как сообщили ИА «СоцИнформБро» в пресс-службе Волгоградской областной думы, новые детские сады будут построены в жилых кварталах «Санаторный» в Кировском районе и «Долина» в Советском районе. Первый из них примет 260 детей, а второй – 245.
Напомним, что в ЖК «Долина» за 107 миллионов будет построена автомобильная дорога от улицы им. Джабаева до улицы им. Маршала Василевского.
В Волжском новое дошкольное учреждение на 240 мест получить жилой массив «Радужный». Еще там обустроят тротуары и проезды.
Федеральная поддержка была оказана региону в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В этом году Волгоградской области выделено 570 миллионов рублей.
Юлия Соболева
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