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В Волгограде и Волжском построят три детских сада Печать
20.06.2017 10:57

В Волгограде и Волжском построят три детских сада

На территориях комплексной застройки приведут в порядок дороги и построят дошкольные учреждения.

Средства на постройку новых объектов Волгоград и Волжский получат из федеральной казны.

Соответствующее соглашение было подписано между Минстроем России и администрацией Волгоградской области.

Как сообщили ИА «СоцИнформБро» в пресс-службе Волгоградской областной думы, новые детские сады будут построены в жилых кварталах «Санаторный» в Кировском районе и «Долина» в Советском районе. Первый из них примет 260 детей, а второй – 245.

Напомним, что в ЖК «Долина» за 107 миллионов будет построена автомобильная дорога от улицы им. Джабаева до улицы им. Маршала Василевского.

В Волжском новое дошкольное учреждение на 240 мест получить жилой массив «Радужный». Еще там обустроят тротуары и проезды.

Федеральная поддержка была оказана региону в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы. В этом году Волгоградской области выделено 570 миллионов рублей.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская областная дума

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