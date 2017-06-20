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|В Волгограде введен карантин по бешенству
|20.06.2017 11:05
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин будет установлен в жилом массиве, включающем многоквартирные дома №75, 77 и 79 на улице Академика Королева, дома №53, 55, 64, 66, 68 на улице Владимирской, дома №60 и 64 по улице Янки Купалы и дома №56 на улице научной Советского района.
Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.
В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.
Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.
Напомним, что бешенство является смертельной для человека болезнью. Основными источниками бешенства считаются дикие (лисицы, енотовидные собаки, волки), а также домашние животные. Передача вируса от зверя к человеку происходит при укусах через слюну.
В случае нападения животного необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Только строгое выполнение рекомендаций врача и своевременная вакцинация может помочь предотвратить бешенство.
Юлия Соболева
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