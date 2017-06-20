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В Волгоградской транспортной прокуратуре новый глава Печать
20.06.2017 11:39

В Волгоградской транспортной прокуратуре новый глава

Приказом Генерального прокурора России в Волгограде был назначен новый транспортный прокурор.

Волгоградским транспортным прокурором стал младший советник юстиции Наливайко Александр Александрович. Эту должность он будет занимать 5 лет.

Известно, что Александр Наливайко уроженец города Минеральные Воды Ставропольского края.

В 2008 году окончил юридический факультет Российского государственного торгово-экономического университета. Службу в органах прокуратуры начал с 2009 года, первоначально помощником Минераловодского транспортного прокурора Южной транспортной прокуратуры, затем занимал должности старшего помощника Ставропольского транспортного прокурора, старшего помощника Минераловодского межрайонного транспортного прокурора. В сентябре 2013 года назначен заместителем Минераловодского межрайонного транспортного прокурора.

Напомним, что недавно у регионального ЛУ МВД на транспорте также был назначен новый руководитель.

Юлия Соболева
Фото: Южная транспортная прокуратура

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