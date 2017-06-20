Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году

Как сообщает "СоцИнформБюро", обнародованный на федеральном портале проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Из документа следует, что россияне получат в следующем году для отдыха дополнительно 28 дней. Кроме Дня Победы, в течение 2018 года Минтруд предложил несколько «длинных выходных»: на День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День России и День народного единства. Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года.

Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут в следующем году отдыхать:

30 декабря 2017 года - 8 января 2018 года;

23 - 25 февраля;

8 - 11 марта;

29 апреля - 2 мая;

9 мая;

10 - 12 июня;

3 - 5 ноября.

Чиновники считают, что изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны.

Надира Коннова