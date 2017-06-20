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Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году Печать
20.06.2017 12:16

Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году

Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных дней в 2018 году.

Как сообщает "СоцИнформБюро", обнародованный на федеральном портале проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Из документа следует, что россияне получат в следующем году для отдыха дополнительно 28 дней. Кроме Дня Победы, в течение 2018 года Минтруд предложил несколько «длинных выходных»: на День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День России и День народного единства. Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января 2018 года.

Если предложение Минтруда будет одобрено, то россияне смогут в следующем году отдыхать:

30 декабря 2017 года - 8 января 2018 года;
23 - 25 февраля;
8 - 11 марта;
29 апреля - 2 мая;
9 мая;
10 - 12 июня;
3 - 5 ноября.

Чиновники считают, что изменения помогут организациям спланировать рабочее время и будут удобны для жителей страны.

Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году

Надира Коннова

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