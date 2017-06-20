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В двух городских отделах полиции назначены новые руководители Печать
20.06.2017 12:44

В двух городских отделах полиции назначены новые руководители

Кадровые перестановки произошли в отделе полиции №3 в Дзержинском районе и отделе №7 в Кировском районе.

Сегодня начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко представил новых руководителей для отдела полиции №3 (Дзержинский район) и отдела полиции №7 (Кировский район).

Так, начальником отдела в Дзержинском районе стал 42-летний полковник полиции Вячеслав Юрьевич Незнамов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, в органах внутренних дел Незнамов служит с 1992 года.

Проходил службу на различных должностях во Фроловском районе и в Волгограде. С 2009 года руководил ОВД по Палласовскому району, с 2013 года - отделом полиции №7 (Кировский район).

Место руководителя отдела полиции №7 занял 37-летний подполковник полиции Соколов Максим Николаевич.

В двух городских отделах полиции назначены новые руководители

Он работает в полиции с 2994 года. Проходил службу на различных должностях, в том числе руководящих, в подразделениях уголовного розыска областного Главка. С 2015 года возглавлял Отделение МВД России по Ольховскому району.

Отметим, что сегодня также был назначен новый транспортный прокурор Волгограда. На прошлой неделе в региональном ЛУ МВД на транспорте также был назначен новый руководитель.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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