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У подножия Мамаева кургана началось строительство второй очереди сквера Печать
20.06.2017 12:56

У подножия Мамаева кургана началось строительство второй очереди сквера

В Волгограде стартовал второй этап строительства сквера у подножия Мамаева кургана, третья очередь намечена на июль, когда проект пройдет экспертизу.

Сейчас в сквере демонтируют старое покрытие пешеходных дорожек, вывозят строительный мусор и готовят основание для устройства новых аллей, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

- В парке появится амфитеатр. На территории от проспекта Ленина до железной дороги построят два сухих фонтана и площадку для выставочных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, планируется установить железнодорожную технику времен войны. Проектом предусматривает парковку на 240 мест, - прокомментировали в ведомстве.

Также планируется создать и благоустроить санитарную зону. Кроме того, будет рассмотрен вопрос по организации нестационарной торговли.

Благоустройство территории у подножия главной высоты России планируется завершить к 9 мая 2018 года.

Надира Коннова
Фото6 ИА "СоцИнформБюро"

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