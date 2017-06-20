У подножия Мамаева кургана началось строительство второй очереди сквера

Сейчас в сквере демонтируют старое покрытие пешеходных дорожек, вывозят строительный мусор и готовят основание для устройства новых аллей, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

- В парке появится амфитеатр. На территории от проспекта Ленина до железной дороги построят два сухих фонтана и площадку для выставочных образцов военной техники и вооружения. Кроме того, планируется установить железнодорожную технику времен войны. Проектом предусматривает парковку на 240 мест, - прокомментировали в ведомстве.

Также планируется создать и благоустроить санитарную зону. Кроме того, будет рассмотрен вопрос по организации нестационарной торговли.

Благоустройство территории у подножия главной высоты России планируется завершить к 9 мая 2018 года.

Надира Коннова

Фото6 ИА "СоцИнформБюро"