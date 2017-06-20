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|Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы
|20.06.2017 14:31
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Правительство России одобрило законопроект о введении с 1 января 2018 года так называемого курортного сбора, который будет взиматься в качестве эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Плата за пользование курортной инфраструктурой будет составлять 100 рублей в сутки с одного человека.
Такое решение властей вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остался в стороне и волгоградский депутат Николай Лукьяненко. Он, как и большинство россиян не понимают, за что именно планируется ежедневный сбор в 100 рублей при практически разрушенной курортной инфраструктуре. Для начала российским курортам надо подтянуть соотношение "цена-качество", а уже потом проводить эксперименты над людьми.
Николай Лукьяненко напомнил, то ранее подобный эксперимент предлагалось провести в Севастополе, но городские власти отказались от него. На одно легальное место в отеле на российском побережье приходится пять нелегальных, и введение сбора лишь увеличит нагрузку на официальные. Как следствие - уход в теневой сектор.
- Считаю, что если и вводить такой сбор, то в городах с развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой, востребованных к посещению зарубежными туристами. Это Москва, Санкт-Перербург, Казань. Российские курорты пока к такому не готовы. Кроме того, сбор должен быть дифференцированным: зависеть от звездоности места размещения, стоимости номера, времени пребывания и так далее, - подчеркнул депутат облдумы.
Отметим, что эксперимент по взиманию курортного сбора будет длиться 5 лет - с 2018 по 2022 год.
Надира Коннова
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