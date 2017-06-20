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Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы Печать
20.06.2017 14:31

Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы

Депутат Волгоградской областной Думы считает, что если и курортный сбор, то в городах с развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой, востребованных к посещению зарубежными туристами.

Правительство России одобрило законопроект о введении с 1 января 2018 года так называемого курортного сбора, который будет взиматься в качестве эксперимента в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Плата за пользование курортной инфраструктурой будет составлять 100 рублей в сутки с одного человека.

Такое решение властей вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остался в стороне и волгоградский депутат Николай Лукьяненко. Он, как и большинство россиян не понимают, за что именно планируется ежедневный сбор в 100 рублей при практически разрушенной курортной инфраструктуре. Для начала российским курортам надо подтянуть соотношение "цена-качество", а уже потом проводить эксперименты над людьми.

Волгоградский парламентарий: российские курорты пока к такому не готовы

- На площадке Волгоградского института бизнеса мы обсудили с коллегами из Клуба сторонников "Единой России" перспективы такого нововведения и его распространения на всю страну, Волгоградскую область - в частности. Моя позиция: не сегодня. Инициаторы законопроекта полагают, что собранные средства пойдут на формирование туристического пространства и создание условий для развития туризма, как это происходит во многих зарубежных странах. Но прежде чем собирать деньги, нужно людям что-то предложить. Необходимо учитывать, насколько готова инфраструктура, насколько прозрачны системы бронирования, насколько преимущества нахождения на том или ином российском курорте (при наличии дешёвых зарубежных аналогов) будут покрывать необходимость платить сбор, - считает волгоградский парламентарий.

Николай Лукьяненко напомнил, то ранее подобный эксперимент предлагалось провести в Севастополе, но городские власти отказались от него. На одно легальное место в отеле на российском побережье приходится пять нелегальных, и введение сбора лишь увеличит нагрузку на официальные. Как следствие - уход в теневой сектор.

- Считаю, что если и вводить такой сбор, то в городах с развитой транспортной и гостиничной инфраструктурой, востребованных к посещению зарубежными туристами. Это Москва, Санкт-Перербург, Казань. Российские курорты пока к такому не готовы. Кроме того, сбор должен быть дифференцированным: зависеть от звездоности места размещения, стоимости номера, времени пребывания и так далее, - подчеркнул депутат облдумы.

Отметим, что эксперимент по взиманию курортного сбора будет длиться 5 лет - с 2018 по 2022 год.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress, Николай Лукьяненко

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