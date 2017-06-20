В работе Skype произошел глобальный сбой

Как сообщает "СоцИнформБюро", в компании знают о сбое и работают над его ликвидацией. С чем связаны возникшие проблемы и сколько времени потребуется на их устранение, в Skype не объясняют.

Пользователи Skype начали жаловаться на трудности с авторизацией 19 июня: пропала возможность принимать и отправлять сообщения, также появились сбои в работе голосовых звонков.

По данным сайта DownDetector, который отслеживает жалобы пользователей, проблемы в работе Skype сохраняются в настоящее время. О них говорят жители европейских государств, России, США, Казахстана, Украины и других стран.

Надира Коннова