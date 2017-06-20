ОАО ЕДКММ
В работе Skype произошел глобальный сбой Печать
20.06.2017 16:15

В работе Skype произошел глобальный сбой

Второй день подряд пользователи Skype по всему миру, в том числе и в России, испытывают проблемы с приемом и отправкой сообщений.

Как сообщает "СоцИнформБюро", в компании знают о сбое и работают над его ликвидацией. С чем связаны возникшие проблемы и сколько времени потребуется на их устранение, в Skype не объясняют.

Пользователи Skype начали жаловаться на трудности с авторизацией 19 июня: пропала возможность принимать и отправлять сообщения, также появились сбои в работе голосовых звонков.

По данным сайта DownDetector, который отслеживает жалобы пользователей, проблемы в работе Skype сохраняются в настоящее время. О них говорят жители европейских государств, России, США, Казахстана, Украины и других стран.

Надира Коннова

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru