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|В работе Skype произошел глобальный сбой
|20.06.2017 16:15
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в компании знают о сбое и работают над его ликвидацией. С чем связаны возникшие проблемы и сколько времени потребуется на их устранение, в Skype не объясняют.
Пользователи Skype начали жаловаться на трудности с авторизацией 19 июня: пропала возможность принимать и отправлять сообщения, также появились сбои в работе голосовых звонков.
По данным сайта DownDetector, который отслеживает жалобы пользователей, проблемы в работе Skype сохраняются в настоящее время. О них говорят жители европейских государств, России, США, Казахстана, Украины и других стран.
Надира Коннова
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