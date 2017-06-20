В День памяти и скорби в центре Волгограда ограничат движение

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, 21 июня в городе перекроют несколько дорог.

Так, с 19.00 до 22.00 часов нельзя будет проехать по улице имени маршала Чуйкова в границах от улицы им. Володарского до переулка Воровского.

С 20.30 до 21.00 движение будет прекращено на пересечениях пешеходной зоны Аллеи Героев с проезжими частями улицы Советской и проспекта им. В.И. Ленина по мере прохождения пешеходной колонны.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам Набережной 62-й Армии, улиц Краснознаменской, Комсомольской.

Напомним, что в День памяти и скорби в центре города запланированы различные мероприятия и акции по возложению цветов к Вечному огню.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»