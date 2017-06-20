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В Волгограде обсудили антитеррористическую защиту объектов для проведения ЧМ-2018 Печать
20.06.2017 19:18

В Волгограде обсудили антитеррористическую защиту объектов для проведения ЧМ-2018

В областном центре прошло выездное заседание антитеррористической комиссии, которое провел начальник регионального УФСБ Анатолий Гулевский.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе областной администрации, главными темами заседании комиссии стали антитеррористическая защищенность объектов и территорий, предназначенных для проведения чемпионата мира по футболу, а также объектов топливно-энергетического комплекса.

Как заметил Анатолий Гулевский, успешное проведение чемпионата мира возможно лишь при условии обеспечения безопасности всех участников и гостей, бесперебойного функционирования спортивных объектов, объектов инфраструктуры.

В настоящее время уже утвержден перечень мест массового пребывания людей. Таких мест, по подсчетам специалистов, по всей области более тысячи. Межведомственными комиссиями обследован каждый участок, утверждено более 900 паспортов безопасности. Среди объектов — стадионы, гостиницы, парки, больницы, пляжи.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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