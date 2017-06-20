В Кировском районе с 1 августа заработает новая сельскохозяйственная ярмарка

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, уже определена на основании открытого аукциона организация, которая на протяжении трех лет должна будет обеспечить работу сезонной торговой точки.

- Договоры аренды с местными предпринимателями и товаропроизводителями заключат после обустройства торговых мест и подключений к сетям. Работу ярмарка в Кировском районе начнет 1 августа, - отметили в мэрии.

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Тяжелая техника уже закончила свою работу. Площадку более 2 400 квадратных метров разровняли, подготовили территорию к укладке тротуарной плиткой. Со среды, 21 июня, рабочие приступят к мощению, обустройству парковочной зоны и озеленению. После этого начнется установка павильонов и прилавков. Все подготовительные работы планируется завершить к 1 июля.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда