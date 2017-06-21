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Курортный сбор могут переложить на гостиницы и кафе Печать
21.06.2017 09:21

Курортный сбор могут переложить на гостиницы и кафе

В Госдуму внесли альтернативный законопроект о курортном сборе. В нем предлагается брать "налог" за отдых не с туристов, а с гостиниц, санаториев, кафе, магазинов сувенирной продукции и прочих представителей курортного бизнеса.

Ранее похожий законопроект был подготовлен правительством РФ. Согласно проекту, с 1 января 2018 года вводится курортный сбор в размере 100 рублей в сутки в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Автором новой инициативы является первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он считает, что в ситуации, когда граждане стараются экономить на отдыхе, будет правильнее снять финансовую нагрузку с обычных потребителей и переложить ее на юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ставку курортного сбора для бизнеса документом предлагается установить, исходя из размера поквартальной прибыли: в пределах 0,01-0,1 процента от суммы.

Напомним, что решение властей о взимании курортного сбора с отдыхающих вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остался в стороне и волгоградский депутат Николай Лукьяненко. Парламентарий считает, что российские курорты пока к такому не готовы, и, прежде чем собирать деньги, нужно людям что-то предложить.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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