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В Волгограде отменили рейс в Сочи Печать
21.06.2017 10:09

В Волгограде отменили рейс в Сочи

Авиакомпания "Нордавиа", выполняющая полеты, объяснила это минимальной загрузкой воздушного судна.

Как стало известно "СоцИнформБюро", отменен рейс в Сочи, который должен был отправиться из Волгограда в южную столицу страны в четверг, 22 июня, в 2:05.

По словам представителя авиакомпании "Нордавиа", пока речь идет об отмене только данного рейса.

- Причина отмены этого рейса связана исключительно с низкой загрузкой. Об этом мы заранее начали оповещать пассажиров. Все, кто оставили мобильные телефоны или какие-то другие свои контакты, получили информацию об отмене этого рейса. Более того, мы сделали так называемый вынужденный возврат. Мы вернули без каких-либо комиссий деньги за каждый билет, чтобы пассажиры смогли в удобное для них время вылететь в Адлер, - прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям Виктор Аношкин.

Напомним, полёты из города-героя в Сочи выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам. Рейсы осуществляются современными воздушными судами Boeing 737-500.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба международного аэропорта Волгограда

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