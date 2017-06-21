В Волгограде отменили рейс в Сочи

Как стало известно "СоцИнформБюро", отменен рейс в Сочи, который должен был отправиться из Волгограда в южную столицу страны в четверг, 22 июня, в 2:05.

По словам представителя авиакомпании "Нордавиа", пока речь идет об отмене только данного рейса.

- Причина отмены этого рейса связана исключительно с низкой загрузкой. Об этом мы заранее начали оповещать пассажиров. Все, кто оставили мобильные телефоны или какие-то другие свои контакты, получили информацию об отмене этого рейса. Более того, мы сделали так называемый вынужденный возврат. Мы вернули без каких-либо комиссий деньги за каждый билет, чтобы пассажиры смогли в удобное для них время вылететь в Адлер, - прокомментировал директор по корпоративным коммуникациям Виктор Аношкин.

Напомним, полёты из города-героя в Сочи выполняются два раза в неделю по четвергам и субботам. Рейсы осуществляются современными воздушными судами Boeing 737-500.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба международного аэропорта Волгограда