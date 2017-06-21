Незаконные сауны Волгограда отключили от водоснабжения

Ресурсоснабжающая организация приступила к выявлению объектов, которые несанкцианированно потребляют воду.

Так, проверка показала, что база ООО «Стиль» на улице Домостроителей потребляла больше воды, чем было указано в договоре с организацией. Оказалось, что водой незаконно пользовались находящиеся по этом адресу мастерские, столовая и офисное здание.

В ходе рейда специалистам «Концессии» пришлось отключить водоснабжение двух гостиниц с кафе и саунами на улице Землячки и Курской, а также трехэтажное здание на Джаныбековская.

- Владельцы этих объектов получали документы на водоснабжение частного домовладения, а не на отели и сауны. Чтобы пользоваться водой на законных основаниях, они должны оформить документы на реальное потребление, - сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, перекрыли воду автомойке на улице Южно-Украинской и магазину на улице Рокоссовского за срыв пломб.

- Самовольно подключившаяся к водопроводу автомойка или сауна лишают воды добросовестных абонентов. В месяц мы отключаем до 30 таких самовольщиков и останавливаться не намерены. Мы будем приходить снова и снова, пока не добьемся порядка, - пояснил руководитель управления контроля полезного отпуска ВиВ «Концессий водоснабжения» Александр Ермольчев.

Юлия Соболева

Фото: «Концессии водоснабжения»