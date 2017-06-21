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Полоса для общественного транспорта появится в Волгограде 10 июля Печать
21.06.2017 11:35

Полоса для общественного транспорта появится в Волгограде 10 июля

Отдельная полоса для автобусов и троллейбусов появится на проспекте им. В. И. Ленина.

Схема организации дорожного движения будет изменена на проспекте В.И. Ленина в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО.

С 10 июля на данном участке появится выделенная полоса для общественного транспорта, которая позволит повысить скорость пассажиропотока.

Как сообщают в мэрии, опыт использования выделенных линий в других городах страны позволяет увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта до 30%.

В проспекте Ленина будут установлены специальные знаки и нанесена дорожная разметка, обозначающая запрет движения другого транспорта в крайнем правом ряду.

Помимо горизонтальной разметки и знаков на пр. им. В. И. Ленина будут установлены камеры видеофиксации нарушений, будут работать автоэвакуаторы.

Напомним, что согласно проекту мэрии подобная отдельная полоса для транспорта также появится на проспекте им. Маршала Жукова.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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