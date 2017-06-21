Волгоградские студенты отправляются строить крупнейшие инфраструктурные объекты страны

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, в среду, 21 июня на территории мемориального комплекса «Солдатское поле» в Городищенском районе состоялась торжественная церемония вручения путевок студенческим отрядам. Ребята из строительных, сельскохозяйственных, сервисных и педагогических отрядов будут трудиться в Волгоградской, Московской, Воронежской, Амурской, Новгородской, Калининградской областях, Краснодарском и Пермском краях, Республике Крым.

35 студенческих отрядов Волгоградской области проведут летние месяцы на практике в девяти субъектах РФ, в том числе на объекте федерального значения — космодроме «Восточный», инфраструктурных объектах в Калининграде, а также вошедших в состав всероссийских отрядов «Мост» и «Ялта-интурист».

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области