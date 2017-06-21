Госдума: биометрические загранпаспорта теперь будут оформляться через МФЦ

Так как ФМС России было упразднено и ее функции и полномочия были переданы в МВД России, данный законопроект предусмотрел внесение изменений в законодательство РФ. Так, поправки были сделаны в базовом законе, где слова «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции» изменили на «федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел».

Важный момент, на который стоит обратить внимание, касается получения биометрических загранпаспортов. Законопроект позволил россиянам оформлять заграничные паспорта сроком действия на 10 лет через МФЦ. Порядок оформления данного документа установит МВД России.

Предполагается, что заявитель будет подавать запрос на выдачу паспорта в МФЦ, его будут оформлять в МВД России или в его территориальном органе, и получать его необходимо в том же МФЦ. До настоящего времени в многофункциональных центрах можно было получить только загранпаспорта старого образца, срок действия которых 5 лет.

Кроме того, МВД России теперь получило полномочия не только устанавливать порядок подачи заявлений о несогласии одного из родителей на выезд ребенка из России, но и рассматривать и вести учет таких заявлений.

Также законопроект позволяет устанавливать перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения о транзитном проезде иностранного гражданина или лица без гражданства через территорию РФ в соответствии с международным договором о реадмиссии.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»