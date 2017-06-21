Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», результаты аукциона появились на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенной документации, победителем конкурса стала компания ЗАО «В-Регистр» из Москвы.

За 306 миллионов рублей данная фирма предоставит в лизинг ПАТП-7 20 новых автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Согласно технической документации, транспортные средства с пассажировместимостью 110 человек должны быть оснащены оборудованием для перевозки инвалидов-колясочников и кондиционерами.

Средства на лизинг таких автобусов будут выделены из бюджета Волгограда. 20 единиц новой техники поступит в распоряжение мэрии в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что на сайте госзакупок на данный момент размещена еще одна закупка от администрации города на 369 миллионов рублей. За эти средства для ПАТП-7 хотят взять в лизинг еще 25 автобусов на дизельном топливе.

Победитель этого аукциона будет определен 6 июля 2017 года.

Напомним, что также за 9,9 миллионов рублей городское транспортное предприятие хочет на год открыть кредитную линию в размере 60 миллионов рублей.

В технической документации к закупке указано, что кредит нужен компании для мероприятий по обслуживанию и эксплуатации автобусов, работающих на компримированном газе.

Кредиторы для двух предприятий будут определены 10 июля.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»