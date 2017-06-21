ОАО ЕДКММ
В Среднеахтубинском районе сняли карантин по АЧС Печать
21.06.2017 15:46

В Среднеахтубинском районе сняли карантин по АЧС

В Среднеахтубинском районе сняли карантин по АЧС в связи с ликвидацией очага африканской чумы свиней, однако профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекции продолжаются в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в областном комитете ветеринарии, после снятия карантина в Среднеахтубинском районе продолжают действовать ограничительные меры с целью профилактики заболевания. В течение полугода животноводческие предприятия, а также граждане не смогут продавать и покупать свиней. Кроме того, в течение года запрещается комплектовать поголовьем свиней животноводческие и личные подсобные хозяйства в бывших эпизоотических очагах и территориях, входящих в первую угрожаемую зону.

Напомним, африканская чума свиней была выявлена в начале июня в личном подсобном хозяйстве близ поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. 13 июня АЧС была зафиксирована в Городищенском районе на территории Котлубанского сельского поселения. Там карантин продолжает действовать — сотрудники ветслужбы проводят комплекс профилактических мероприятий.

Надира Коннова
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru