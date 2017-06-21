В Среднеахтубинском районе сняли карантин по АЧС

Как сообщили "СоцИнформБюро" в областном комитете ветеринарии, после снятия карантина в Среднеахтубинском районе продолжают действовать ограничительные меры с целью профилактики заболевания. В течение полугода животноводческие предприятия, а также граждане не смогут продавать и покупать свиней. Кроме того, в течение года запрещается комплектовать поголовьем свиней животноводческие и личные подсобные хозяйства в бывших эпизоотических очагах и территориях, входящих в первую угрожаемую зону.

Напомним, африканская чума свиней была выявлена в начале июня в личном подсобном хозяйстве близ поселка Вторая Пятилетка Среднеахтубинского района. 13 июня АЧС была зафиксирована в Городищенском районе на территории Котлубанского сельского поселения. Там карантин продолжает действовать — сотрудники ветслужбы проводят комплекс профилактических мероприятий.

Надира Коннова

Фото: globallookpress