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В центре Волгограда ввели карантин по бешенству Печать
21.06.2017 16:02

В центре Волгограда ввели карантин по бешенству

Губернатор Волгоградской области подписал постановление об установлении карантина по бешенству на территории Центрального района Волгограда.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин установлен в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 10 и 14 на улице Мира, 14 на улице Пушкина, 10 на проспекте Ленина, 5 на улице Аллея Героев и дома 2 на Площади Павших борцов.

Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Напомним, что вчера карантин по бешенству был установлен в Советском районе.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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