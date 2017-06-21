Назначен новый глава Краснооктябрьского района
Руководить районом будет бывший заместитель директора МБУ «Северное» Иван Дронов. ....
Минтруд опубликовал календарь выходных и праздников в 2018 году
Министерство труда и социальной защиты России обнародовало во вторник график выходных и праздничных ....
|В центре Волгограда ввели карантин по бешенству
|21.06.2017 16:02
|
Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин установлен в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 10 и 14 на улице Мира, 14 на улице Пушкина, 10 на проспекте Ленина, 5 на улице Аллея Героев и дома 2 на Площади Павших борцов.
Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.
За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.
В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.
Напомним, что вчера карантин по бешенству был установлен в Советском районе.
Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:05
На острове Сарпинском жители обнаружили труп лошади
-
16:02
В центре Волгограда ввели карантин по бешенству
-
15:46
В Среднеахтубинском районе сняли карантин по АЧС
-
15:29
Областной суд отменил оправдательный приговор насильникам
-
15:02
Назначен новый глава Краснооктябрьского района
-
14:59
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников
-
14:27
Ушел из жизни разведчик КГБ и основатель спецназа «Вымпел»
-
14:21
27-летний волгоградец придумал историю с кражей у него телефона, боясь гнева жены
-
13:36
Новые автобусы Волгограду в лизинг предоставит московская фирма
-
13:15
Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
-
13:03
Заработал? Убивай!
-
13:00
Госдума: биометрические загранпаспорта теперь будут оформляться через МФЦ
-
12:25
Волгоградские студенты отправляются строить крупнейшие инфраструктурные объекты страны
-
12:19
В Тракторозаводском районе сын ударил и обокрал пожилую мать
Самое читаемое
-
16:05
На острове Сарпинском жители обнаружили труп лошади
-
15:29
Областной суд отменил оправдательный приговор насильникам
-
14:21
27-летний волгоградец придумал историю с кражей у него телефона, боясь гнева жены
-
13:15
Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
-
12:19
В Тракторозаводском районе сын ударил и обокрал пожилую мать
-
11:55
Спасатели нашли лодку, на которой перевернулись подростки на Ладоге
-
11:30
Под Волгоградом замначальника завода ответит за загрязнение атмосферного воздуха
Последние комментарии
-
В Волгограде состоялся концерт в поддержку жильцов пострадавшего дома
-
Надо было собраться и обсудить причины произошедшей трагедии. Чтобы не допустить в будущем. УК должна ... >>
-
-
В центре Волгограда ВАЗ столкнулся с мотоциклом: пострадали парень и девушка
-
Вот интересно с какой скоростью двигался мотоцикл >>
-
-
Причину пожара на стадионе "Волгоград Арена" установят в течение 10 дней
-
При соблюдении строительных норм и правил пенополистирол (ППС) является высокоэффективн ым, безопасным ... >>
-
-
В Волгограде наследница Николая II попыталась завладеть районной администрацией
-
А у тетеньки есть справка о ненахождении на учете в пмихо-неврологи ческом диспансере, интересно??? >>
-
-
В Дубовке ликвидируют крупнейшую свалку
-
"На свалке идет постоянное глубинное горение отходов. Зловонный смог регулярно накрывает жилые ... >>
-
-
Мэрия Волгограда опубликовала новую транспортную схему
-
21-06-2017 в 8-30ч . 98 автобус пронесся моми на нереальной скорости не остановившись на остановке ... >>
-
-
Полиция Волгоградской области ищет торговцев людьми
-
Судебный пристав в Михайловке украл деньги у должника
-
Опять!!! Кого туда на работу берут!? Прошлого пристава даже не посадили, уволили и все. >>
-
-
У жителя Кировского района во дворе нашли 47 кустов конопли
-
скока-скока "кусов конопли"? >>
-