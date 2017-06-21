В центре Волгограда ввели карантин по бешенству

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на постановление губернатора, карантин установлен в жилом массиве, включающем многоквартирные дома 10 и 14 на улице Мира, 14 на улице Пушкина, 10 на проспекте Ленина, 5 на улице Аллея Героев и дома 2 на Площади Павших борцов.

Карантин будет длиться до истечения 2 месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством на обозначенной территории.

За это время региональному комитету ветеринарии предписано ликвидировать очаг заболевания, а облздраву провести меры профилактики по его распространению.

В документе отмечается, что по условиям карантина запрещается вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта, проводить выставки собак и кошек на данной территории, а также торговать домашними животными и производить отлов диких животных в вышеуказанной жилой зоне.

Напомним, что вчера карантин по бешенству был установлен в Советском районе.

Отметим, что с начала года в Волгоградской области наблюдается напряженная ситуация с бешенством. Это связано с увеличением количества безнадзорных животных и несвоевременным проведением их отлова.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress