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|Интернет в Поволжье будет работать быстрее: Мегафон готов к 5-кратному ускорению сети
|21.06.2017 23:00
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Мероприятие началось с экскурсии по местному Центру обработки данных Мегафона. Это высокотехнологичная площадка из лазурного стекла появилось в Самаре в 2009 году и до сих пор остаётся крупнейшей в России. Здесь хранят, круглосуточно обрабатывают и передают невероятное количество информации для бизнеса и простых абонентов.
Стоит отметить, что Центр не зря оправдывает доверие своих клиентов. Так, зданию не грозит затопление талыми и грунтовыми водами, потому что под ним сооружена дренажная система. Сам ЦОД расположен в сейсмобезопасном районе на толстой бетонной подушке, а это делает его крайне устойчивым. При строительстве, конечно, использовали самые передовые и уникальные технологии. На территории центра есть вся необходимая инфраструктура для автономной работы: скважины с водой и независимые электростанции. Поэтому, даже если здесь затеют ремонт или профилактику, никакие техпроцессы не остановятся.
Кроме того, Центр находится рядом с крупными сетевыми узлами, а это значит – высокоскоростной доступ в интернет с резервом.
Посторонним сюда просто не попасть. Это режимный объект. Здание и внешний периметр тщательно охраняются. В самих помещениях поддерживается практически стерильная чистота.
Оборудовано предприятие по последнему слову высоких технологий. Из новейших разработок – Massive MIMO (MMIMO). Именно эта технология скоро подарит клиентам Мегафона более 700 Мбит/с мобильного интернет-доступа и приблизит всех нас к эре 5G.
Massive MIMO даст пользователям максимальные интернет-скорости, даже на сильно загруженной сети. Внедрение такого сервиса позволит абонентам быть онлайн постоянно. Кроме того, технология работает в 4G, поэтому бежать за новым смартфоном не нужно.
По оценке Мегафона, его сеть уже готова к внедрению высоких скоростей. Так, к концу этого года завершится стандартизация новой технологии. А через пару лет начнется само «ускорение» сети. Уже сейчас оператор с частотным преимуществом сообщает, что сможет «разогнать» ее по максимуму.
Не секрет, что за высокими скоростями интернета стоит наше будущее. Руководство Поволжского филиала Мегафона этот факт подтверждает, говоря о том, что в дальнейшем наш мир будут формировать цифры.
- Значительная часть наших клиентов – это так называемые цифровые абоненты, то есть люди, которые активно используют мобильный интернет для общения, скачивания видео, музыки или совершения платежей. Сегодня такие клиенты составляют треть нашей абонентской базы, на них приходится более 60% всех новых подключений. А со временем их станет еще больше. Таким абонентам потребуются новые скорости, и мы будем готовы удовлетворить их растущие потребности, - рассказал директор Поволжского филиала ПАО «Мегафон» Владимир Карпушкин.
К слову, действующий в Поволжье стандарт 4G, и сейчас позволяет людям комфортно работать с «тяжелым» контентом. Например, смотреть онлайн HD-видео (в том числе и через приложение «Мегафон. ТВ») или управлять со смартфона и компьютера датчиками движения, «умными» розетками и лампами, а также открывать окна и двери внутри собственного дома (эко-система умного дома «Life Control» от Мегафона). При том, что показатели 4G сейчас составляют 100 – 150 Мбит/с.
А с внедрением новых скоростей станут возможны и другие опции. Это наглядно показали сотрудники компании на пресс-конференции к 5-летию сети 4G в Поволжье. Журналистам и блогерам удалось прокатиться за рулем машины виртуальной реальности на скоростях MMIMO. Отметим, что поездки прошли с полым эффектом присутствия.
До фактического запуска новой технологии остается всего 2-3 года. Так что эра повышенных скоростей мобильного интернета уже совсем близко.
Ольга Титова
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