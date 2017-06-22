В Волгограде «добивают» улицу Володарского



Несколько дней пройдет и асфальт на улице Володарского «заблестит» новыми оттенками, поскольку дорожные бригады завершают работы по укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона. Именно так оптимистично заверили редакцию ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации города Волгограда.

Как утверждают наши коллеги, на площади около четырех тысяч квадратных метров уже выполнено фрезерование деформированного полотна и устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. А на данный момент проезжую часть укладывают верхним покрытием и современного материала. А если быть точнее - щебеночно-мастичным асфальтобетоном.

В связи с этим, для автомобилистов временно закрыт участок от улицы Коммунистической до улицы Мира. Но как утверждает все та же пресс-служба нашей славной мэрии, до конца текущей недели этот недостаток будет устранен, и владельцы транспортных средств снова будут спокойно курсировать по данному участку дороги.

Евгений Иванов