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В Волгограде прошла акция «Завтра была война» Печать
22.06.2017 06:27

В Волгограде прошла акция «Завтра была война»

 В ночь с 21-го на 22-е июня на главной высоте России Мамаевом кургане прошла памятная акция, посвященная Дню памяти и скорби.


В акции, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной Войны, вместе с ветеранами приняли участие глава региона Андрей Бочаров, сотрудники силовых структур города, общественники, а также неравнодушные жители.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Администрации Волгоградской области, в акции памяти «Завтра была война» в общей сложности приняли участие 3,5 тысячи человек. Впервые в этом году в мероприятии приняли участие офицеры полицейского поискового отряда «Безымянная высота», а также хор учащихся полицейских классов средней школы № 35 имени погибшего сотрудника милиции Виталия Дубины из Волжского. Юные певцы исполнили песню «Священная война».

Все участники акции с зажженными свечами прошли к подножию монумента «Родина-мать зовет!». Мамаев курган прошедшей ночью озарили тысячи горящих огней, ставшими символами исторической памяти. Память погибших в ВОВ почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

Евгений Иванов

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