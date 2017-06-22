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|В Волгограде прошла акция «Завтра была война»
|22.06.2017 06:27
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе Администрации Волгоградской области, в акции памяти «Завтра была война» в общей сложности приняли участие 3,5 тысячи человек. Впервые в этом году в мероприятии приняли участие офицеры полицейского поискового отряда «Безымянная высота», а также хор учащихся полицейских классов средней школы № 35 имени погибшего сотрудника милиции Виталия Дубины из Волжского. Юные певцы исполнили песню «Священная война».
Все участники акции с зажженными свечами прошли к подножию монумента «Родина-мать зовет!». Мамаев курган прошедшей ночью озарили тысячи горящих огней, ставшими символами исторической памяти. Память погибших в ВОВ почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.
Евгений Иванов
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