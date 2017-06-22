Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 20 июня в регионе зафиксировано уже четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

Пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Все они заболели после присасывания клеща.

Всего по поводу укусов в медицинские учреждения Волгоградской области уже обратилось 1723 человека, в том числе и 614 детей.

По данным ведомства на территории региона функционируют природные очаги следующих клещевых инфекций: Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и лихорадка Ку.

Получить инфекцию человек может через присасывание зараженных клещей или при снятии их незащищенными руками.

В группу риска попадают жители сельской местности, пастухи, доярки, скотники, люди, занятые в забое и стрижке скота, а также в полеводческих и других сельхоз работах.

Юлия Соболева

Фото: Роспотребнадзор