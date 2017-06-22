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Зафиксирован очередной случай заболевания Крымской лихорадкой после укуса клеща Печать
22.06.2017 09:48

Зафиксирован очередной случай заболевания Крымской лихорадки после укуса клеща

Роспотребнадзор опубликовал данные об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 20 июня в регионе зафиксировано уже четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

Пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Все они заболели после присасывания клеща.

Всего по поводу укусов в медицинские учреждения Волгоградской области уже обратилось 1723 человека, в том числе и 614 детей.

По данным ведомства на территории региона функционируют природные очаги следующих клещевых инфекций: Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз и лихорадка Ку.

Получить инфекцию человек может через присасывание зараженных клещей или при снятии их незащищенными руками.

В группу риска попадают жители сельской местности, пастухи, доярки, скотники, люди, занятые в забое и стрижке скота, а также в полеводческих и других сельхоз работах.

Юлия Соболева
Фото: Роспотребнадзор

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