Волгоградцев приглашают на первую велоэкскурсию

Как сообщает "СоцИнформБюро", 23 июня в городе состоится первая велоэкскурсия под названием «История Волгограда в одной улице». Стартует она от ресторана "Маяк" на Центральной набережной. Веломаршрут лежит по улице Чуйкова в сторону Царицынской водокачки, затем к памятнику мирным жителям Сталинграда, памятнику Чуйкову, музея-панорамы «Сталинградская битва». Закончится велоэкскурсия у памятника Рокоссовскому.

По ходу экскурсии гид расскажет много интересных фактов из жизни города. Продолжительность велоэкскурсии - 1 час. Начало в 11 часов.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте