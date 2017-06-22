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Волгоградцев приглашают на первую велоэкскурсию Печать
22.06.2017 10:26

Волгоградцев приглашают на первую велоэкскурсию

Присоединиться к необычному мероприятию смогут все желающие, главное условие – наличие велосипеда. Для тех, у кого нет своего транспортного средства, будет организован велопрокат.

Как сообщает "СоцИнформБюро", 23 июня в городе состоится первая велоэкскурсия под названием «История Волгограда в одной улице». Стартует она от ресторана "Маяк" на Центральной набережной. Веломаршрут лежит по улице Чуйкова в сторону Царицынской водокачки, затем к памятнику мирным жителям Сталинграда, памятнику Чуйкову, музея-панорамы «Сталинградская битва». Закончится велоэкскурсия у памятника Рокоссовскому.

По ходу экскурсии гид расскажет много интересных фактов из жизни города. Продолжительность велоэкскурсии - 1 час. Начало в 11 часов.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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