Волжанин услышал о своих долгах по радио



Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП России по региону, с 5 по 14 июня в Волгоградской области прошла операция «Должник». Мероприятие было направлено на выявление лиц, которые уклоняются от уплаты штрафов.

Услышав по радио о начале акции, волжанин, не стал дожидаться, когда его задержат на посту ДПС. Под страхом ответственности мужчина сам отправился на прием к приставу и погасил весь долг в сумме 42 500 рублей вместе с исполнительским сбором.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress