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Волжанин услышал о своих долгах по радио Печать
22.06.2017 10:36

Волжанин услышал о своих долгах по радио

Житель Волжского накопил 41 штраф на сумму больше 40 тысяч рублей. Услышав о своих долгах по радио, мужчина, наконец, решился их погасить.


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УФССП России по региону, с 5 по 14 июня в Волгоградской области прошла операция «Должник». Мероприятие было направлено на выявление лиц, которые уклоняются от уплаты штрафов.

Услышав по радио о начале акции, волжанин, не стал дожидаться, когда его задержат на посту ДПС. Под страхом ответственности мужчина сам отправился на прием к приставу и погасил весь долг в сумме 42 500 рублей вместе с исполнительским сбором.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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