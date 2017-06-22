

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госжилнадзора региона, сегодня в Волгоградской области 262 организации работают на основании лицензии на управление многоквартирными домами. На днях список лицензиатов пополнили ООО «Новый город», ООО «УК-Волга», ООО «Лидер».

В инспекции отмечают, что перечень лицензионных требований вовсе не сложен. Однако не все управкомпании их соблюдают. Так, ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» не только нарушали прописанные в лицензии обязательства, но и не исполняли предписания, выданные Госжилнадзором. Сейчас эти организации лишились своих лицензий.

Специалисты напоминают, что сначала недобросовестная компания лишается отдельных домов, по которым систематически не исполняет предписания. Затем, если площадь таких домов составляет 15% от объема управляемого жилого фонда, то лицензионная комиссия может рассмотреть вопрос о лишении лицензии УК.

Полина Макарова

ФОТО: Госжилнадзор региона