ОАО ЕДКММ
В Волгограде три управкомпании получили лицензии Печать
22.06.2017 11:38

В Волгограде три управкомпании получили лицензию

Накануне список лицензиатов пополнился еще тремя УК из Волгограда - ООО «Новый город», ООО «УК-Волга», ООО «Лидер».


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Госжилнадзора региона, сегодня в Волгоградской области 262 организации работают на основании лицензии на управление многоквартирными домами. На днях список лицензиатов пополнили ООО «Новый город», ООО «УК-Волга», ООО «Лидер».

В инспекции отмечают, что перечень лицензионных требований вовсе не сложен. Однако не все управкомпании их соблюдают. Так, ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» не только нарушали прописанные в лицензии обязательства, но и не исполняли предписания, выданные Госжилнадзором. Сейчас эти организации лишились своих лицензий.

Специалисты напоминают, что сначала недобросовестная компания лишается отдельных домов, по которым систематически не исполняет предписания. Затем, если площадь таких домов составляет 15% от объема управляемого жилого фонда, то лицензионная комиссия может рассмотреть вопрос о лишении лицензии УК.

Полина Макарова
ФОТО: Госжилнадзор региона

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru