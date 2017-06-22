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|В Волгограде три управкомпании получили лицензии
|22.06.2017 11:38
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В инспекции отмечают, что перечень лицензионных требований вовсе не сложен. Однако не все управкомпании их соблюдают. Так, ООО «ПаласСтройДом» и ООО «МДМ-КомСервис» не только нарушали прописанные в лицензии обязательства, но и не исполняли предписания, выданные Госжилнадзором. Сейчас эти организации лишились своих лицензий.
Специалисты напоминают, что сначала недобросовестная компания лишается отдельных домов, по которым систематически не исполняет предписания. Затем, если площадь таких домов составляет 15% от объема управляемого жилого фонда, то лицензионная комиссия может рассмотреть вопрос о лишении лицензии УК.
Полина Макарова
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