У поезда Волгоград-1 – Котельниково меняется расписание

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, с 23 июня 2017 года частично корректировки будут введены в расписание поезда № 6211.

Отправление со станции Волгоград-1 будет происходить ежедневно в 18.00, а прибывать на конечную в Котельниково поезд будет в 21.45 (на 5 минут позже).

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»