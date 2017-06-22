ОАО ЕДКММ
У поезда Волгоград-1 – Котельниково меняется расписание Печать
22.06.2017 11:49

У поезда Волгоград-1 – Котельниково меняется расписание

Приволжская железная дорога сообщает о переменах в расписании пригородного поезда Волгоград-1 – Котельниково.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе транспортной компании, с 23 июня 2017 года частично корректировки будут введены в расписание поезда № 6211.

Отправление со станции Волгоград-1 будет происходить ежедневно в 18.00, а прибывать на конечную в Котельниково поезд будет в 21.45 (на 5 минут позже).

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru