Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне сотрудники кинологической службы МВД России отметили 108-ю годовщину со Дня своего образования. В связи с этой торжественной датой кинологов поздравил начальник главка МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко.

Одним из главных событий праздничного дня стало открытие музея кинологии, расположенного на территории Центра кинологической службы. Там представлены экспонаты, повествующие об истоках служебного собаководства с древних времен и до наших дней.

На сегодняшний день в региональной кинологической службе вместе с полицейскими-кинологами ежедневно несут службу около 250 служебных собак. Несмотря на значительное развитие и применение специальных технических средств, четвероногие питомцы по-прежнему являются верными помощниками. Собаки помогают стражам порядка раскрывать многие тяжкие преступления, проводить осмотр автомобильного транспорта и перевозимых грузов, обеспечивать безопасность граждан и пассажиров в аэропортах и железнодорожных вокзалах, а также производить поиск пропавших граждан и розыск скрывшихся преступников.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области