Жителям Кировского района отключат газ

Отключение в Кировском районе пройдет из-за проведения плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 5 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 газа не будет по следующим адресам:

пос.Веселая Балка, 1а,2а,3а,4а,5а,6а,16а,1-24,26-33,35-42,44,45,49,53-60,62,63;

ул.Танкиста Маркина, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28;

ул.Ильи Каплунова, 1-28;

ул.Каменщикова, 1-28;

ул.Полотебного, 27;

ул.Горячкина, 1-25;

ул.Шишкина, 1-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23;

ул.Лазарева, 1,3,5,7,9;

ул.К.Рачкова, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,27,29,31,33,35,37,39,41;

пер.Новокраматорский. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28;

ул.Т.Скоробогатовой, 2,4,6,8,10,12,14;

ул.Фрунзе, 26,28;

ЖСК «Импульс».

Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят не включать в указанное время газовое оборудование.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress