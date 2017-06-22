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Жителям Кировского района отключат газ Печать
22.06.2017 12:05

Жителям Кировского района отключат газ

Компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» сообщает об отключении газоснабжения потребителям Кировского района.

Отключение в Кировском районе пройдет из-за проведения плановых работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», 5 июля 2017 года с 09.00 до 17.00 газа не будет по следующим адресам:

пос.Веселая Балка, 1а,2а,3а,4а,5а,6а,16а,1-24,26-33,35-42,44,45,49,53-60,62,63;
ул.Танкиста Маркина, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28;
ул.Ильи Каплунова, 1-28;
ул.Каменщикова, 1-28;
ул.Полотебного, 27;
ул.Горячкина, 1-25;
ул.Шишкина, 1-3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23;
ул.Лазарева, 1,3,5,7,9;
ул.К.Рачкова, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,27,29,31,33,35,37,39,41;
пер.Новокраматорский. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28;
ул.Т.Скоробогатовой, 2,4,6,8,10,12,14;
ул.Фрунзе, 26,28;
ЖСК «Импульс».

Во избежание несчастных случаев волгоградцев просят не включать в указанное время газовое оборудование.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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