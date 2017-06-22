На север Волгограда обрушился град величиной с горох

Как сообщает "СоцИнформБюро", погода преподнесла "сюрприз" жителям двух северных районов города. Пользователи выкладывают в сеть фото, на которых видно, что осадки были очень сильными, земля оказалась буквально усыпана кусочками льда величиной с горох.

Кроме того, горожане в социальных сетях сообщают о шквалистом ветре и поваленных деревьях. Напомним, что ранее Гидрометцентр региона информировал, что с 22 по 24 июня в области ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18 метров в секунду.

Надира Коннова

ФОТО: Екатерина Бочкарёва