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На север Волгограда обрушился град величиной с горох Печать
22.06.2017 12:38

На север Волгограда обрушился град величиной с горох

Осадки в виде града прошли в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда.

Как сообщает "СоцИнформБюро", погода преподнесла "сюрприз" жителям двух северных районов города. Пользователи выкладывают в сеть фото, на которых видно, что осадки были очень сильными, земля оказалась буквально усыпана кусочками льда величиной с горох.

Кроме того, горожане в социальных сетях сообщают о шквалистом ветре и поваленных деревьях. Напомним, что ранее Гидрометцентр региона информировал, что с 22 по 24 июня в области ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 18 метров в секунду.

Надира Коннова
ФОТО: Екатерина Бочкарёва

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