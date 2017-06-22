В Госдуме обсудили алиментное законодательство



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Облдумы, на обсуждении присутствовали депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, а также ученые. Участники встречи рассмотрели проблемы взыскания алиментов, меры по повышению эффективности исполнения алиментных обязательств и возможное совершенствование законодательства в этой сфере.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в Волгоградской области по состоянию на 1 июня 2017 года 131 родитель не платит положенные алименты своим детям.

- Среди частых причин – сокрытие плательщиками алиментов реальных доходов, невысокий уровень заработной платы, а также отсутствие в законодательстве понятия «минимальный размер алиментов», - поясняет депутат Татьяна Бухтина.

По словам Бухтиной, все это приводит к тому, что алименты платятся номинально и маленькими суммами, которых явно недостаточно для содержания детей.

В ходе заседания на рассмотрение вынесли ряд предложений по решению этих проблем. Среди них - увеличение срока выплаты алиментов на детей, которые учатся и не имеют самостоятельного заработка с 18 лет до 23 лет. Помимо этого на «круглом столе» выразили надежду на скорейшее создание алиментного фонда и принятие законопроекта по установлению минимального размера алиментов, но не менее 50% величины прожиточного минимума для российских детей.

По итогам встречи участники поддержали предложения о необходимости установления минимального размера алиментов, создании государственного алиментного фонда и увеличении срока выплаты алиментов студентам.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба Облдумы