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|По Волгограду проедет "Добрый автобус" для сбора помощи онкобольным детям
|22.06.2017 13:52
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФССП России по области, 24 июня по Волгограду, Волжскому и Краснослободску проедет "Добрый автобус". Организаторы разработали маршрут остановок, к которым каждый желающий может принести помощь для самых маленьких пациентов онкологической больницы.
Управление Федеральной службы судебных приставов присоединилось к этой акции и организовало пункт сбора средств гигиены, лекарств, детского питания и игрушек для "Коробки храбрости".
- Из этой коробки ребенок, прошедший процедуру химиотерапии или пролежавший много времени под капельницей, выбирает себе игрушечку на радость, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.
Работники Управления, судебные приставы из структурных подразделений города Волгограда, и даже отдаленных районов области уже передали посылки для «Доброго автобуса» и приглашают присоединиться к УФССП России по Волгоградской области остальных, чтобы помочь детям, сражающимся с тяжелым недугом.
Расписание движения "Доброго автобуса", а также список всего самого необходимого к сбору можно посмотреть на сайте www.detyam-nz.ru
Надира Коннова
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