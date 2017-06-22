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По Волгограду проедет "Добрый автобус" для сбора помощи онкобольным детям Печать
22.06.2017 13:52

По Волгограду проедет

Любой желающий может присоединяется к этой благородной и очень полезной акции.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе УФССП России по области, 24 июня по Волгограду, Волжскому и Краснослободску проедет "Добрый автобус". Организаторы разработали маршрут остановок, к которым каждый желающий может принести помощь для самых маленьких пациентов онкологической больницы.

Управление Федеральной службы судебных приставов присоединилось к этой акции и организовало пункт сбора средств гигиены, лекарств, детского питания и игрушек для "Коробки храбрости".

- Из этой коробки ребенок, прошедший процедуру химиотерапии или пролежавший много времени под капельницей, выбирает себе игрушечку на радость, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Работники Управления, судебные приставы из структурных подразделений города Волгограда, и даже отдаленных районов области уже передали посылки для «Доброго автобуса» и приглашают присоединиться к УФССП России по Волгоградской области остальных, чтобы помочь детям, сражающимся с тяжелым недугом.

Расписание движения "Доброго автобуса", а также список всего самого необходимого к сбору можно посмотреть на сайте www.detyam-nz.ru

Надира Коннова
ФОТО: www.detyam-nz.ru

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