Волгоградские школьники будут состязаться в спортивном ориентировании



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, с 14 по 16 июля в «Клинках» пройдут областные соревнования среди школьников и представителей экологических объединений «Цимлянские барханы – 2017».

Участников спортивных состязаний ждет туристская полоса препятствий и эстафета с ориентированием в заданном направлении.

Также в месте массового отдыха для ребят будут работать водные аттракционы. Сотрудники парка проведут для детей занятия по краеведению и познакомят их с местным животным и растительным миром.

Школьников от 12 до 16 лет объединят в 8 команд по 3 человека - 2 мальчика и девочка. Питание и проезд участникам соревнований обеспечит природный парк «Цимлянские пески». Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 5 июля.

Полина Макарова

ФОТО: Облкомприроды