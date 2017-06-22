ОАО ЕДКММ
Волгоградские школьники будут состязаться в спортивном ориентировании Печать
22.06.2017 14:16

Волгоградские школьники будут состязаться в спортивном ориентировании

Юных волгоградцев приглашают в «Цимлянские пески» на региональные соревнования.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, с 14 по 16 июля в «Клинках» пройдут областные соревнования среди школьников и представителей экологических объединений «Цимлянские барханы – 2017».

Участников спортивных состязаний ждет туристская полоса препятствий и эстафета с ориентированием в заданном направлении.

Также в месте массового отдыха для ребят будут работать водные аттракционы. Сотрудники парка проведут для детей занятия по краеведению и познакомят их с местным животным и растительным миром.

Школьников от 12 до 16 лет объединят в 8 команд по 3 человека - 2 мальчика и девочка. Питание и проезд участникам соревнований обеспечит природный парк «Цимлянские пески». Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 5 июля.

Полина Макарова
ФОТО: Облкомприроды

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru