На выходных волгоградцев ожидают короткие дожди и грозы

Синоптики сообщают о кратковременных дождях, грозах и сильных порывах ветра. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ЦГМС, в пятницу, 23 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов. Суббота, 24 июня, для города-героя начнется с кратковременного дождя и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем термометр покажет местным жителям +23...+25 градусов. В ночь на воскресенье, 25 июня, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер при грозе будет усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха днем будет держаться в районе +24...+26 градусов. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >