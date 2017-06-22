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На выходных волгоградцев ожидают короткие дожди и грозы Печать
22.06.2017 14:14

На выходных волгоградцев ожидают короткие дожди и грозы

Синоптики сообщают о кратковременных дождях, грозах и сильных порывах ветра.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального ЦГМС, в пятницу, 23 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +24...+26 градусов.

Суббота, 24 июня, для города-героя начнется с кратковременного дождя и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Днем термометр покажет местным жителям +23...+25 градусов.

В ночь на воскресенье, 25 июня, синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ветер при грозе будет усиливаться до 16 м/с.

Температура воздуха днем будет держаться в районе +24...+26 градусов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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