В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь первый троллейбус будет направляться по направлению к площади Куйбышева на 12 минут раньше прежнего – в 5:55 утра. Кроме того, изменится начальная остановка маршрута: троллейбус №15а будет отправляться от остановки "33-я школа".

Напомним, этот маршрут с начала лета был усилен. 23 троллейбуса начали работать в будние и выходные дни с 6 часов утра до позднего вечера. Интервал движения составляет 5-6 минут.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда