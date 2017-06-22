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В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса Печать
22.06.2017 14:35

В Волгограде троллейбус №15а изменил конечную остановку и время первого рейса

В Волгограде скорректировали время отправления первого рейса на троллейбусном маршруте №15а «Больничный комплекс» - «Площадь имени Куйбышева», а также изменили его начальную остановку.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, теперь первый троллейбус будет направляться по направлению к площади Куйбышева на 12 минут раньше прежнего – в 5:55 утра. Кроме того, изменится начальная остановка маршрута: троллейбус №15а будет отправляться от остановки "33-я школа".

Напомним, этот маршрут с начала лета был усилен. 23 троллейбуса начали работать в будние и выходные дни с 6 часов утра до позднего вечера. Интервал движения составляет 5-6 минут.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда

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